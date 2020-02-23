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Ибрагимович останется в Милане еще на сезон только при одном условии

10:31 145 Читати українською
Ибрагимович останется в Милане еще на сезон только при одном условии
Мальдини, Ибрагимович и Бобан / Фото ФК Милан

Технический директор Милана Паоло Мальдини рассекретил интересные детали соглашения с 38-летним нападающим Златаном Ибрагимовичом.

"С Иброй контракт рассчитан на полгода, но в нем есть пункт об автоматическом продлении, если команда попадет в Лигу чемпионов.

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Если этого не случится, мы сядем за стол переговоров. С Иброй всегда должен быть персональный подход, где важен открытый диалог. Но с этим проблем нет, иначе он бы к нам не приехал", – цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

После 25-ти туров чемпионата Италии Милан находится на 7-й строчке, отставая от 4-го места на 11 очков. Ибрагимович в текущем сезоне Серии А провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Паоло Мальдини
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