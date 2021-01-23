"Сегодня многое пошло не так. Не хочу оправдываться, достичь результата мы сегодня не смогли. К сожалению, сейчас у нас не хватает игроков, плюс выходят недостаточно опытные футболисты, что сказывается на общем рисунке игры.

Милан – Аталанта – 0:3 – видео голов и обзор матча

Да, мы стали зимними чемпионами, но для меня это ничего не значит кроме того, что до сегодняшнего дня мы играли хорошо. В первой половине я чувствовал себя изолированным от партнеров.

Когда я получаю мяч, то мне нужно с кем-то отыграться. Вместо этого я чувствовал себя в одиночестве. Возможно, это из-за прессинга Аталанты", – приводит слова Ибрагимовича Football-Italia.

Отметим, что Аталанта разбила Милан (3:0) и поднялась в зону Лиги чемпионов, набрав 36 очков. "Россонери" остался первым из 43 пунктов.

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