Форвард Милана Златан Ибрагимович надеется как можно скорее вернуться к активным выступлениям.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович возобновит тренировки со своими партнёрами по Милану во время сборов в Дубае и надеется вернуться на поле к концу января. Об этом информирует Sky Sport Italia.

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Во время перерыва на ЧМ-2022 Ибрагимович работал с личным тренером, чтобы набрать форму.

Напомним, Златан лёг под нож в мае и тем самым выбыл из игры на шесть месяцев. Его выздоровление идет по графику. Серия А возобновится с 4 января.

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