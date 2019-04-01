Ибрагимович оформил дубль за Лос-Анджелес Гэлакси – Златан исполнил паненку и пристыдил голкипера соперников

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович дублем помог своей команде одолеть Портленд Тимберс в матче чемпионата МЛС.

На 33-й минуте шведский нападающий с одиннадцатиметровой отметки открыл счет, а на экваторе второго тайма оформил дубль.

Златан выполнил пенальти с помощью удара, который называют "паненка" и пристыдил голкипера Портленда. В итоге поединок завершился минимальной победой Лос-Анджелес Гэлакси со счетом 2:1

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Ибрагимович забил уже 3 гола в последних 2 матчах. Сейчас Лос-Анджелес Гэлакси возглавляет турнирную таблицию Западной конференции МЛС.