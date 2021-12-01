"Марко мог подойти к сопернику сзади, чтобы навредить ему. Мы, футболисты, сразу понимаем, когда соперник идет в стык, чтобы навредить или просто жестко сыграть, как Кьеллини, Стам, Мальдини...

"Это война", – Матерацци вспомнил брутальные фолы против Шевченко

Матерацци? У меня был инцидент, связанный с ним, и я отплатил ему в дерби. Он пошел в подкат с высоко поднятыми ногами, я прыгнул, ушел от подката и ударил его локтем в висок. Филиппо Индзаги прокомментировал: "Лучшее дерби в моей жизни: 1:0, гол Ибры, Матерацци в больнице". Очевидно, он пошутил ", – цитирует Ибрагимовича Milanreports со ссылкой на Corriere della Sera.

Бывшему футболисту Интера и сборной Италии, похоже, подобная риторика не понравилась. В своих соцсетях Матерацци в ответ опубликовал кадры кубков ЧМ и ЛЧ – трофеев, которые он завоевал, но не получил Ибрагимович. "Пост без слов", – подписал Марко фото.

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