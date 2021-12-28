Ибрагимович: Никогда ничего не прошу для себя на Рождество – я сам Санта-Клаус
Форвард Милана Златан Ибрагимович в своем стиле высказался о Рождестве и Новом годе.
"Никогда ничего не прошу для себя на Рождество – я сам Санта-Клаус. Я разношу подарки всем своим 27-м детям: двум – в Швеции, а остальным 25-м – в Милане.
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В этом году стоит поздравить команду с нашей игрой. Мы проиграли очень мало матчей. Не знаю, благодаря мне ли это, но я действительно что-то сделал в этой команде", – цитирует Ибрагимовича Goal со ссылкой на Sportsweek.
К слову, в нынешнем сезоне 39-летний форвард сыграл за "россонери" 6 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист. Действующий контракт Златана с итальянским клубом рассчитан до следующего лета.
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