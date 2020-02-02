Ибрагимович не сыграет против Вероны

Шведский форвард Златан Ибрагимович не поможет Милану в поединке 22-го тура итальянской Серии А против Вероны.

Ветеран не сыграет против "мастифов" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил наставник миланцев Стефано Пиоли в ходе предматчевой пресс-конференции.

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"Ибрагимович и Кьяер простудились. Они пропустят несколько недель", – цитирует главного тренера "россонери" Football Italia.

38-летний нападающий вернулся в Милан в начале года. В его активе 5 матчей в чемпионате Италии, в которых Златан забил 2 мяча. В свою очередь Симон Кьяер успел провести 2 поединка после оформления аренды из Аталанты.

Матч Милан – Верона состоится в воскресенье, 2 февраля, на Сан-Сиро. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. В случае победы Милан поднимется на 6-е место в Серии А.

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