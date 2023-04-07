Клуб не будет предлагать легендарному ветерану новый контракт по истечении сезона, утверждает FootMercato.

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Ибрагимович принес Милану много пользы после возвращения в январе 2020-го. Швед был важной частью команды, которая в прошлом году выиграла чемпионство, а недавно стал старейшим автором гола в истории Серии А. Правда, тело начинает подводить 41-летнего ветерана. Из-за травм в нынешнем сезоне он наиграл всего 144 минуты и не попал в заявку на Лигу чемпионов, где команда без Златана уже добралась до четвертьфинала.

Пока неизвестно, будет ли Ибрагимович продолжать игровую карьеру в другом клубе или наконец повесит бутсы на гвоздь.

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