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Ибрагимович назвал фаворита матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ

12 февраля 19:26 323 Читати українською
Ибрагимович назвал фаворита матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Златан Ибрагимович / Фото: соцсети

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович, который ранее защищал цвета ПСЖ и Манчестер Юнайтед, поделился ожиданиями от матча этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ПСЖ предстоит сыграть против команды, которая находится в хорошей форме. Манчестер Юнайтед может победить кого угодно.

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Если бы меня спросили до сегодняшнего дня, то я бы ответил, что фаворитом в этом матче будет ПСЖ. Но сейчас на этот вопрос ответить трудно.

Я думаю, что шансы французского клуба на победу чуть больше за игроков, которые есть у них в составе. Но независимо от того, кто победит, я останусь в выигрыше. Кто бы ни победил, моя команда продолжит участие в Лиге чемпионов", – цитирует Ибрагимовича RMC Sport.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ начнется сегодня в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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