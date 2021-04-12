Златан Ибрагимович посетил миланский ресторан в компании экс-защитника "россонери" Иньяцио Абате, сообщает Football Italia.

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Эту информацию изданию подтвердил владелец заведения. "Ибра, Иньяцио с еще одним другом другом пришли проведать меня. Мы провели там пару часов, а потом они отправились домой", – сказал ресторатор.

Напомним, посещение ресторанов подпадает в Италии под запрет из-за распространения COVID-19. В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами.

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