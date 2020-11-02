Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры в сборной Швеции
Форвард Милана Златан Ибрагимович сделал неоднозначное заявление в своем твиттере.
"Давно не виделись", – лаконично подписал Ибрагимович свою фотографию в форме сборной Швеции в твиттере.
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Отметим, что Златан завершил карьеру в национальной команде еще в 2016 году. За это время он провел 116 матчей в составе "Тре Крунур", забив 62 гола.
Добавим, что в нынешнем сезоне 39-летний нападающий сыграл за Милан 8 матчей во всех турнирах. Златан уже забил 8 голов и отдал две результативные передачи, чем помог "россонери" уверенно возглавить Серию А и идти без потерь в группе Лиги Европы.
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