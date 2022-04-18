В конце этого сезона 40-летний швед должен сделать выбор из 2 вариантов, сообщает ITASportPress.

Ибрагимович определился с будущим в сборной Швеции после невыхода на ЧМ-2022

Более вероятный – подписание нового контракта еще на одну кампанию с существенным уменьшением зарплаты. Сейчас Ибра получает 7 млн евро в год (больше всех в Милане), однако в дальнейшем придется удовлетвориться 3 млн. Второй вариант – завершение карьеры с последующим переходом на роль посла или ассистента главного тренера Стефано Пиоли. Во всяком случае, Златан стремится выиграть еще хотя бы один трофей с Миланом.

Добавим, что в текущем сезоне швед страдает от постоянных травм, но все же смог оформить 8 голов и 2 ассиста в течение 1100 минут на поле.

Милан одолел Дженоа и вернул себе лидерство – бывшая команда Шевченко уверенно идет на вылет