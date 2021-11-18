Нападающий Милана Златан Ибрагимович не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

Контракт Ибрагимовича истекает летом 2022 года, однако Златан готов продолжить сотрудничество с "россонери", сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Впрочем, прежде чем начать переговоры с 40-летним шведом, Милан планирует подписать новые контракты с Тео Эрнандесом, Леау и Беннасером.

К слову, Ибрагимович провел 6 матчей в составе "россонери" в текущем сезоне в Серии А, у которых отличился 3 голами.

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