Нападающий Милана Златан Ибрагимович наглядно показал, чего не хватает его команде в последних матчах.

Вчера "россонери" разгромно уступили Интеру в матче за путевку в финал Кубка Италии. Однако проблемы Милана в атаке тянутся уже несколько недель.

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Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне много времени проводит в лазарете. Очередная травма заставляет шведа тренироваться отдельно от партнеров, но Златан находит способы и в таких условиях их мотивировать.

Ибра в своих соцсетях опубликовал видео своей индивидуальной тренировки, запись которой была прервана досрочно. Дело в том, что 41-летний форвард отрабатывал удары, после одного из которых мяч разбил камеру. "Я решаю, когда остановиться. Так же я решаю, что желтый мяч ударит тебя", – подписал видеоролик Златан.

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