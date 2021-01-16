"Я буду продолжать играть, пока чувствую себя хорошо. Потом посмотрим, поговорим о моем контракте. Я не хотел попасть в ловушку, из которой нет выхода, поэтому сначала подписал шестимесячный контракт, который затем продолжил.

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Я не хочу говорить о том, сколько матчей я сыграл, это заставляет меня чувствовать себя старым. Моя задача – создать молодую команду сейчас, это нечто иное, чем то, что я делал раньше. Но когда я достигаю в этом успеха, я чувствую себя счастливее, чем когда я побеждаю", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 7 матчей, в которых забил 10 мячей.

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