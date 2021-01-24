Ибрагимович лишился привычной шевелюры и стал полностью лысым – фото сенсационной смены имиджа
17:31 - Читати українською
Нападающий Милана Златан Ибрагимович шокировал фанатов кардинально новой прической.
Шведский ветеран решил полностью сбрить свои обычно длинные волосы.
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Ибрагимович опубликовал сториз в собственном Instagram, оставив загадочную подпись: "All in". Вчера Милан уступил Аталанте 0:3, а 39-летний нападающий был еще со старой прической.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 9 матчей, отличился 12 голами и одним ассистом.
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