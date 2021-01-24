Шведский ветеран решил полностью сбрить свои обычно длинные волосы.

Ибрагимович – Сапате: Я забил больше голов, чем ты провел матчей за всю карьеру

Ибрагимович опубликовал сториз в собственном Instagram, оставив загадочную подпись: "All in". Вчера Милан уступил Аталанте 0:3, а 39-летний нападающий был еще со старой прической.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 9 матчей, отличился 12 голами и одним ассистом.

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