Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отличился далеко не джентльменской игрой в поединке против Испании в матче отбора к ЧМ-2022.

Во время одного из стандартов Ибрагимович, вместо того, чтобы освободиться от опеки, решил влететь в стоявшего перед ним Аспиликуэту.

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Выглядело довольно жестко – Златан плечом ударил Сесара, после чего сделал вид, будто его толкнули, и тоже завалился на газон. Арбитр решил не просматривать эпизод с помощью VAR.

Добавим, что Испания минимально обыграла Швецию (1:0) и получила прямую путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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