Нападающий Милана Златан Ибрагимович имеет не один вариант лечения травмированного колена – от этого зависит участие на Евро-2020 и зарплата в клубе.

Шведу необходимо определиться, продолжать ли залечивать травму колена консервативным методом или согласиться на операцию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Во втором случае Ибрагимович рискует пропустить Евро-2020, из-за чего уже консультировался с профессором Фолькером Мусальем, который оперировал его колено в 2017 году. Интересно, что от этого зависит и зарплата Златана в Милане – по новому контракту нападающий имеет заработать 7 млн ​​евро, но в соглашении есть пункт, что если игрок пропустит поединки из-за травмы, то его заработок уменьшится.

Для Златана эта травма – уже пятая в сезоне. Все повреждения пришлись на левую ногу. Ибрагимович пропустил 22 матча Милана в нынешнем сезоне из-за травмы. В его активе 27 поединков во всех турнирах, в которых швед забил 17 мячей.

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