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Ибрагимович игнорирует предсезонную подготовку с Миланом – Златан все еще не подписал контракт с "россонери"

15:51 - Читати українською
Ибрагимович игнорирует предсезонную подготовку с Миланом – Златан все еще не подписал контракт с "россонери"
Златан Ибрагимович / фото из открытых источников

Форвард Милана Златан Ибрагимович все еще не определился со своим будущим.

Ибрагимович все еще не продлил контракт с Миланом. Швед требует 7 млн евро в год, тогда как "россонери" согласен лишь на 6 млн, информирует Corriere dello Sport.

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Уверенности в том, что Златан останется в Милане нет, ведь форвард проигнорировал начало предсезонной подготовки вместе с командой.

Напомним, в начале января Ибра перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А.

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Италия Златан Златан Ибрагимович Милан Милан
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