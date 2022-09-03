Ибрагимович и трое новичков за бортом – Милан объявил заявку на группу Лиги чемпионов
13:09 - Читати українською
Милан определился со списком игроков, которые могут выступать на групповом этапе ЛЧ.
"Россонери" рассчитывают на 23 футболистов, но есть и немалый список отсутствующих.
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Златан Ибрагимович из-за травмы не будет играть до конца года, поэтому его оставили за бортом. В ЛЧ также не сыграют три новичка – Чау, Вранкс и Адли. Они стали жертвой правил заявки, в которой должны быть 4 своих воспитанника+4 воспитанника ассоциации.
Напомним, Милан попал в одну группу Лиги чемпионов по Челси, Зальцбургу и Динамо С.
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