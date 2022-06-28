Ветеран Златан Ибрагимович в свои 40 лет демонстрирует жесткие намерения продолжить играть в футбол.

Знаменитый центрфорвард подписал новый контракт с "россонери", утверждает La Repubblica . Он достаточно символичен, ведь до января Ибра заработает всего 100 тысяч евро.

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Дело в том, что недавно швед имел хирургическое вмешательство на левом колене: врачи работали над реконструкцией передней крестообразной связки и восстановлением мениска. На реабилитацию ему уйдет 7-8 месяцев. Чтобы остаться зарегистрированным в клубе и иметь возможность восстанавливаться в тренировочном комплексе Миланелло, Златан и продлил соглашение.

Значительную часть прошлого сезона Ибрагимович пропустил из-за травмы, хотя и успел наиграть 27 поединков (8 голов и 3 ассиста).

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