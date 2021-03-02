Дуэт звезд Серии А планирует принять участие в традиционном итальянском фестивале Санремо, который проводится с 1951 года.

Форвард Милана и главный тренер Болоньи, которые являются друзьями, уже на этой неделе примут участие в конкурсе песни в Сан-Ремо, сообщает сайт Альфредо Педуллы.

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В четверг, 4 марта, Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович споют песню Io vagabondo (Я – бродяга), которая была написана еще в 1972 году и является популярной среди итальянцев. Исполнителем и создателем трека является известная группа Nomadi.

К слову, в текущем розыгрыше Серии А Ибрагимович сыграл 14 матчей, в которых забил 14 голов и выполнил ассист. Его Милан идет вторым в турнирной таблице, а вот Болонья Синиши Михайловича расположилась одиннадцатой.

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