Ибрагимович и Кавани имели шанс оказаться зимой в одной английской команде

Президент Лидса Андреа Радридзани мог шокировать Чемпионшип во время зимнего трансферного окна.

"Президент ПСЖ рассказал мне о возможном интересе Кавани через брата Эдинсона. К сожалению, переговоры завершились ничем.

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Более конкретно я говорил со Златаном. Он мог дать нам значительный импульс, но решил перейти в Милан. Он был очень честный и очень прозрачный со мной", – цитирует Радридзани Sky Italia.

Напомним, контракт 33-летнего Кавани с ПСЖ завершается летом и уругваец намекал о возможной смене команды из-за отсутствия достаточного количества игровой практики.

После 31-го тура Чемпионшипа Лидс лидирует в турнирной таблице.

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