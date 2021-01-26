Ибрагимович и Иммобиле не попали в символическую сборную первого круга Серии А
Статистический портал Opta подвел итоги первой часть сезона чемпионата Италии.
Больше всего представителей в символической сборной первого круга имеет Интер – миланцы представлены сразу четырьмя игроками. Лидер сезона – Милан – делегировал двух футболистов, столько же и туринский Ювентус.
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Также в сборную вошли по одному футболисту Аталанты, Вероны и Удинезе. Интересно, что в команду не попали второй и третий бомбардиры Серии А – Чиро Иммобиле из Лацио (13 голов) и Златан Ибрагимович из Милана (12 метких выстрелов).
В общем, полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Марко Сильвестри (Верона).
Защитники: Данило (Ювентус), Стефан Де Врей, Милан Шкриняр (оба – Интер), Тео Эрнандес (Милан).
Полузащитники: Марцело Брозович (Интер), Франк Кессье (Милан), Родриго де Пауль (Удинезе).
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Луис Муриель (Аталанта), Ромелу Лукаку (Интер).
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