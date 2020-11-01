"Когда я приехал в Милан шесть месяцев назад, клуб хотел, чтобы я подписал более долгосрочный контракт. Но я хотел быть честен с собой и попросил, чтобы соглашение действовало полгода.

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Вряд ли у кого-то могут быть претензии. После окончания сезона я посмотрю на свое состояние. Но если я продолжу играть в том же духе, то буду требовать новый контракт. Я скажу Паоло Мальдини: "Если вы не подпишете со мной новый контракт, то я больше не выйду на поле!" – цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Серии А 39-летний форвард провел 4 матча, в которых отметился 7-ю голами.

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