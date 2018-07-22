Ибрагимович: Если бы приехал в США 10 лет назад, стал бы президентом

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в матче против Филадельфии Юнион (3:1).

"США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад. Стал бы президентом", – цитирует Ибрагимовича пресс-служба Гэлакси.

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Шведский форвард на 63 минуте отличился в ворота Филадельфии и вывел свою команду вперед. В итоге, Лос-Анджелес Гэлакси победил Филадельфию Юнион со счетом 3:1.

Напомним, Златан перешел в Гэлакси в качестве свободного агента. Он успел сыграть за клуб 15 матчей, в которых забил 12 голов.

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