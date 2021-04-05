Нападающий Милана Златан Ибрагимович останется в команде еще на один сезон.

Стороны договорились о продлении контракта 39-летнего Ибрагимовича, который заканчивается этим летом. Переговоры продолжались несколько недель, сообщает Milan News.

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По информации издания, в ближайшее время клуб должен объявить официально, что соглашение с Златаном была переподписано. "Россонери" осталось лишь урегулировать со шведом мелкие детали договора, касающиеся бонусов.

Напомним, Ибрагимович выступал за Милан с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне звездный форвард принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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