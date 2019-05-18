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Ибрагимович дисквалифицирован на 2 матча МЛС – он атаковал голкипера соперника

18 мая 10:18 71 Читати українською
Ибрагимович дисквалифицирован на 2 матча МЛС – он атаковал голкипера соперника
Златан Ибрагимович / Reuters

Форвард американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович получил бан на 2 поединка за агрессивное поведение в матче против Нью-Йорк Сити.

Знаменитый швед получил наказание по мотивам принципиального поединка против Нью-Йорк Сити на прошлой неделе. Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

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Ибрагимович получил дисквалификацию на 2 матча, а также будет оштрафован за агрессивное поведение. На 86-й минуте поединка ветеран сцепился с вратарем соперника Шоном Джонсоном. Арбитр матча наградил обоих игроков "горчичниками".

Ранее Златан Ибрагимович был оштрафован за симуляцию в матче МЛС. В нынешнем сезоне в активе шведского форварда 10 матчей в чемпионате, в которых он забил 9 мячей.

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Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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