Ибрагимович брутально поздравил болельщиков с Рождеством
21:45 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович оригинально подошел к выбору поздравления с Рождеством.
В своем Instagram Златан опубликовал фотографию с рукой в наряде Санты, которая демонстрирует неприличный жест.
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"Счастливого Рождества!" – лаконично подписал фотографию Ибрагимович. Можно только догадываться, кому или чему был адресован этот пост.
В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. Сейчас 39-летний швед восстанавливается от травмы.
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