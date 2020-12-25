Форвард Милана Златан Ибрагимович оригинально подошел к выбору поздравления с Рождеством.

В своем Instagram Златан опубликовал фотографию с рукой в наряде Санты, которая демонстрирует неприличный жест.

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"Счастливого Рождества!" – лаконично подписал фотографию Ибрагимович. Можно только догадываться, кому или чему был адресован этот пост.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. Сейчас 39-летний швед восстанавливается от травмы.

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