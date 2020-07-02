toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ибрагимович близок к уходу из Милана – новый клуб может стать последним в карьере

2 июля 20:57 - Читати українською
Ибрагимович близок к уходу из Милана – новый клуб может стать последним в карьере
Златан Ибрагимович / AFP

Итальянский Милан имеет минимальные шансы сохранить в своем составе на новый сезон форварда Златана Ибрагимовича.

38-летний швед, скорее всего, покинет лагерь "россонери" по завершении сезона, сообщает Sky Sport Italia.

УЕФА вспомнил шедевры Шевченко в Милане эффектным видео

Ибрагимович не готов к подписанию нового контракта с Миланом. В свою очередь ветеран рассматривает вариант с возвращением на родину. Форвард имеет долю в столичном Хаммарбю и может оказаться там. "Байен", в составе которого опытный нападающий тренировался во время карантина в Италии, может стать последним клубом в его карьере.

К слову, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 11 матчей за Милан во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

blog_ava
Главные новости футбола 3 июля: Бавария провернула топ-трансфер, война Карпат и Руха, тренерский вопрос в Динамо
07:00
1989
Теги
Трансферы Италия Милан Милан Трансферы Чемпионата Италии Хаммарбю Хаммарбю Златан Златан Ибрагимович Трансферы Милана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сане официально стал игроком Баварии
    Німеччина — 3 июль3988 Сане официально стал игроком Баварии
9
час
:
36
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук