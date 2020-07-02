Ибрагимович близок к уходу из Милана – новый клуб может стать последним в карьере

Итальянский Милан имеет минимальные шансы сохранить в своем составе на новый сезон форварда Златана Ибрагимовича.

38-летний швед, скорее всего, покинет лагерь "россонери" по завершении сезона, сообщает Sky Sport Italia.

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Ибрагимович не готов к подписанию нового контракта с Миланом. В свою очередь ветеран рассматривает вариант с возвращением на родину. Форвард имеет долю в столичном Хаммарбю и может оказаться там. "Байен", в составе которого опытный нападающий тренировался во время карантина в Италии, может стать последним клубом в его карьере.

К слову, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 11 матчей за Милан во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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