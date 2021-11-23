Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович в своем стиле оценил ход дел в Манчестер Юнайтед, за который выступал в 2016-2018 годах.

"Я получил отличный опыт в Англии. Манчестер Юнайтед – потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.

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Проблемы МЮ? Они слишком много говорят о своем прошлом. Когда я перешел туда, сказал: "Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою историю". Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, или же пойти в больницу и прочистить голову", – цитирует Златана The Guardian .

Сейчас "красные дьяволы" расположились на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов 21 ноября был уволен Уле Гуннар Сульшер, а Майкл Каррик стал временным тренером.

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