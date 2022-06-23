Хавбек Интера Хакан Чалханоглу разочарован, что Златан Ибрагимович оскорблял его на праздновании чемпионства Милана. Турку припомнили его переход к принципиальному сопернику перед началом сезона.

"Ибрагимовичу 40 лет, а не 18, поэтому я не стал бы делать такие вещи в его возрасте. Ему просто нравится быть в центре внимания. Он не способствовал скудетто в этом сезоне, почти не играл, но все равно делает все, чтобы быть в центре внимания.

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Кроме того, в Милане он всегда звонил мне, приглашал поужинать или прокатиться на мотоцикле. Он и в книге своей написал обо мне. Он должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Но если честно, то лучше не зацикливаться на этом", – приводит слова Чалханоглу Goal.

Добавим, что Ибрагимович в чемпионском сезоне Серии А провел за Милан 23 матча, оформив 8 голов и 3 ассиста. Статистика Чалханоглу за Интер – 34 матча, 7 голов и 13 ассистов.

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