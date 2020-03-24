"Ведь он миллионер": бывший босс игрока сборной Украины разгуливал с коронавирусом – из-за него закрыли целую больницу

Общество Болгарии шокировано поступком президента Лудогорца Кирилла Домущиева.

Владелец действующего чемпиона страны был инфицирован вирусом типа SARS-CoV-2, но совсем не соблюдал правила самоизоляции, сообщает Sport blic.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

Домущиев позволил себе посетить частную больницу, поставив под угрозу здоровье более 350 человек – 180 членов персонала и 170 пациентов. Полиция немедленно закрыла целое заведение.

Власти Болгарии уверяют, что все под контролем, но возмущение поступком президента Лудогорца не утихает. В частности эпидемиолог Атанас Мангаров жестко раскритиковал Домущиева: "Почему он так себя ведет? Ну, он миллионер, очевидно, он думал, что может это сделать".

К слову, украинским болельщикам Лудогорец должен быть известен благодаря выступлениям за этот клуб Игоря Пластуна. Защитник национальной сборной провел в Болгарии два сезона, завоевав два чемпионских титула и один кубок страны.

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020