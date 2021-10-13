"Моуринью знал, как сильно я хотел сыграть на Олимпийских играх, но тогда бы я пропустил предсезонную подготовку. Я бы поехал, тем более мы завоевали золотые медали, но в Роме решили, что лучше мне остаться, и это нормально.

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У меня есть три паспорта (Бразилии, Уругвая и Италии – Футбол 24). Я родился в Бразилии, чувствую себя бразильцем и хотел бы играть за пентакампеонов. Но посмотрим. Я выслушаю все предложения. Футбол меняется, многие сборные натурализуют игроков. Толои – мой товарищ. Он был важным ориентиром для меня, когда я приехал в Бергамо. Посмотрим, что произойдет", – заявил центрбек в интервью Corriere dello Sport.

Отметим, что на Евро-2020 в составе сборной Италии триумфовали трое уроженцев Бразилии – упомянутый Толои, а также Эмерсон и Жоржиньо.

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