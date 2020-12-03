Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился эмоциями от игры голкипера луганской Зари Николы Василя в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Лестера.

"И такого вратаря Заря держала в запасе?! Долбануться!!! Вот это называется спас – не при 0:3 на 25-й минуте, а при 1:0 на пятой из четырёх добавленных!" – написал Франков в своем Telegram-канале.

Заря – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, в матче предпоследнего тура группы G Лиги Европы Заря на своем поле победила Лестер со счетом 1:0. Дебютным голом на 84-й минуте отличился иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш.

Хорватский голкипер "мужиков" Никола Василь уже в добавленное время продемонстрировал чудеса реакции, в сногсшибательном прыжке вытащив круглого из угла ворот после выстрела Дженгиза Ундера. Турецкий полузащитник был настолько поражен действиями вратаря луганчан, что в отчаянии смог лишь снизить плечами.

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы