"Надеюсь, больше на эту тему писать не придется. Спортивные федерации (ФИФА, УЕФА, ИИХФ – да все они одинаковые) – это чистое чиновничество. У них один принцип – и нашим, и вашим...

Павелко предложил утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" официальными футбольными символами Украины

Поясню примерно логику. "Слава Украине!". Аналоги есть? Сколько угодно: "Forza Italia", "Vive la France" и так далее. Оставляем.

"Героям слава!". А это что такое? А это – ответ на лозунг. А вот его убрать. И рыбку съели, и на трамвае покатались", – написал Андронов в своем Telegram-канале.

Напомним, из-запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"