"Сегодня особый день для нашего независимого государства – День Соборности Украины. Это праздник не только празднования исторических событий, но и проявление единства и силы нации.

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Пусть величественная идея объединения проникает в каждый уголок нашей страны, вдохновляя нас на совместные усилия для строительства современного и процветающего государственного устройства.

Пусть вера в себя и свою нацию будет одновременно и огнем, и маяком, которым мы руководствуемся в путешествии в наше украинское будущее. Пусть этот День Соборности наполненный достоинством, патриотизмом и взаимопониманием напоминает нам, что в каждом сердце украинца всегда останется вера в себя, свою страну и в то, что вместе мы способны на Великое!!! И только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить счастливую и крепкую Украину. Слава Украине!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сейчас главный тренер Динамо вместе с командой находится на сборах в Турции, где готовится ко второй части сезона.

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