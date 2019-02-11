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"I love this game", – Ярмоленко вместе с Эвра "зажег" в тренажерном зале

11 февраля 21:54 360 Читати українською
"I love this game", – Ярмоленко вместе с Эвра "зажег" в тренажерном зале
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко опубликовал забавное видео на своей странице в Инстаграме.

Украинец продолжает находиться в лазарете лондонцев. Однако грустить ему не позволяет легенда Манчестер Юнайтед Патрис Эвра, который тренируется с "молотками", пока находится в поисках нового клуба.

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

На одном из занятий в тренажерном зале француз принялся учить Ярмоленко танцевать.

Теги
Англия Видеоновости Украинцы за рубежом футбольные курьёзы Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Патрис Эвра Патрис Эвра
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