"I love this game", – Ярмоленко вместе с Эвра "зажег" в тренажерном зале

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко опубликовал забавное видео на своей странице в Инстаграме.

Украинец продолжает находиться в лазарете лондонцев. Однако грустить ему не позволяет легенда Манчестер Юнайтед Патрис Эвра, который тренируется с "молотками", пока находится в поисках нового клуба.

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

На одном из занятий в тренажерном зале француз принялся учить Ярмоленко танцевать.