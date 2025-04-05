– В Динамо я пережил одну из лучших историй в моей жизни. Я забивал голы, делал результативные передачи, мы постоянно жили с командой в специальном центре. Это было замечательное время. В Шахтере был совсем другой период, потому что я попал в первую команду и занимался футболом на взрослом уровне. Сегодня могу сказать, что в моем сердце остались и Динамо, и Шахтер.

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– Разве такое возможно?

– Конечно. У меня остались приятные воспоминания об этих командах. Несмотря на ту ситуацию, которая сложилась с Шахтером, клуб дал мне много хорошего. Я дебютировал в Лиге чемпионов в футболке донецкого клуба на Сантьяго Бернабеу. Никогда это не забуду, – сказал Вьюнник в интервью Рrzeglad sportowy.

Напомним, Богдан Вьюнник находился в структуре Динамо в 2016–2017 гг. после чего перешел в донецкий Шахтер. Зимой 2024 года нападающий разорвал контракт с "горняками" и подписал соглашение с польской Лехией.

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