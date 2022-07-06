Аталанта действительно ищет усиление перед новым сезоном, но не склонна делать это на России.

Накануне французские СМИ начали сватать в Бергамо своего земляка Алексиса Бека Бека, на клубном уровне выступающего за московский Локомотив.

Аталанта отказалась платить Локомотиву за Миранчука

Оккупантские издания оперативно попытались разведать больше информации и даже связались со спортивным директором Аталанты Тони Д'Амико. Тот был удивлен и категорично опроверг интерес к этому футболисту.

Заметим, что у бергамасков уже есть горький опыт покупки футболиста на России. Из того же Локомотива за 14,5 млн евро перешел Алексей Миранчук, уже два сезона пытающийся хоть как-то проявить себя в Серии А.

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