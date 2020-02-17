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"Хватит говорить эти глупости": Блохин заверил, что никогда не хвастался "Золотым мячом" перед игроками Динамо

18:36 102 Читати українською
"Хватит говорить эти глупости": Блохин заверил, что никогда не хвастался "Золотым мячом" перед игроками Динамо
Олег Блохин / Сайт Динамо

Экс-игрок и тренер Динамо Олег Блохин ответил на слова бывших подопечных, которые обвиняли наставника в хвастовстве своими достижениями.

"Не показывал я игрокам Баварию никогда, не говорил "я", никогда не приносил свой "Золотой мяч". Хватит говорить эти глупости.

"Спросил мальчишек, кто я такой, и никто не ответил", – Блохин призвал помочь детям знать футбольную историю Украины

За последнее время, когда я получил "Золотой мяч", я принес его лишь однажды – показал детям на турнире Блохина. Ну бред, а они говорят, что "я, я". Что значит "я"?" – сказал Блохин в интервью ТаТоТаке.

Напомним, легендарный форвард провел за Динамо 432 матча, в которых отметился 215 голами. С 2012 по 2014 года он работал главным тренером киевского клуба.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олег Блохин Золотой мяч
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