"Хватит Буткевичу гладить их по головкам": известный тренер дал совет президенту Полесья
Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук дал рекомендации президенту житомирского Полесья Геннадию Буткевичу.
"Зарплаты у игроков Полесья одни из самых высоких в Украине, это же не секрет, но не может так быть, что игрок сколько стоит, столько и получает за сезон. Нонсенс! Это уже выглядит не как бизнес-проект, а как игрушка.
Поражения Динамо и Полесья и ничья Шахтера – Украина снова без прорыва в таблице коэффициентов УЕФА
Деньги Буткевич выделяет на Полесье по нашим современным меркам колоссальные, но ему как-то иначе нужно относиться к игрокам. Не заходить в раздевалку с овациями после победы над Санта-Коломой.
Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам! Они что, коты? Нужно от них жестко требовать результаты!" – сказал Фудорчук в комментарии Sport-express.ua.
Напомним, после разгромной победы 3:0 в первой игре против Пакша, команда Ротаня едва не допустила камбэка венгров в ответном матче, однако проиграла всего 1:2 и пробилась дальше в ЛК, где ждет Фиорентина.
Отдали на поле все": Ротань от эмоций к жесткости, стресс при 0:2, грязная политика на трибунах – Полесье идет дальше