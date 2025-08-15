"Зарплаты у игроков Полесья одни из самых высоких в Украине, это же не секрет, но не может так быть, что игрок сколько стоит, столько и получает за сезон. Нонсенс! Это уже выглядит не как бизнес-проект, а как игрушка.

Поражения Динамо и Полесья и ничья Шахтера – Украина снова без прорыва в таблице коэффициентов УЕФА

Деньги Буткевич выделяет на Полесье по нашим современным меркам колоссальные, но ему как-то иначе нужно относиться к игрокам. Не заходить в раздевалку с овациями после победы над Санта-Коломой.

Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам! Они что, коты? Нужно от них жестко требовать результаты!" – сказал Фудорчук в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, после разгромной победы 3:0 в первой игре против Пакша, команда Ротаня едва не допустила камбэка венгров в ответном матче, однако проиграла всего 1:2 и пробилась дальше в ЛК, где ждет Фиорентина.

Отдали на поле все": Ротань от эмоций к жесткости, стресс при 0:2, грязная политика на трибунах – Полесье идет дальше