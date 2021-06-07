Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес договорился о продлении соглашения с Саудовской Аравией на проведение мини-турнира за Суперкубок Испании до 2029 года, сообщает Marca со ссылкой на 2Playbook.

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По информации издания, испанцы сумели продолжить действующий контракт дополнительно еще на три года. Если он будет выполнен до этой даты, то принесет в казну Федерации от 240 до 320 миллионов евро гарантировано. Выплаты составят около 30 млн ежегодно.

Напомним, что изначально Саудовская Аравия купила права на проведение турнира с 2019-го по 2021-й. Однако последний турнир сыграли в Андалусии из-за пандемии. Однако Рубиалес сначала достиг договоренности о продолжении сотрудничества на три года, а потом еще на четыре.

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