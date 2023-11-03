"Очень символично, что случилось это после игры с таким не чужим ему Шахтером. Совесть и достоинство все же перевесили фактор компенсации.

Луческу официально покинул Динамо и завершил тренерскую карьеру

Румын не стал дожидаться позорного увольнения, он впервые в своей жизни самостоятельно подал в отставку.

Руководить киевлянами дальше, вероятно, будет Александр Шовковский, под руководством которого Динамо демонстрировало неплохие результаты весной. Очевидно, что хуже уже не будет. Хуже уже никуда", – написал Бурбас на своей странице в Telegram.

Напомним, после поражения Динамо от Шахтера (0:1) Луческу подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры.

Динамо – Шахтер: прощальная пресс-конференция Мирчи Луческу – о завершении карьеры, респекте Украине и терпении