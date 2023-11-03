"Хуже уже некуда": журналист назвал следующего тренера Динамо после отставки Луческу
Журналист Игорь Бурбас высказался относительно решения Мирчи Луческу наконец-то покинуть пост главного тренера киевлян.
"Очень символично, что случилось это после игры с таким не чужим ему Шахтером. Совесть и достоинство все же перевесили фактор компенсации.
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Румын не стал дожидаться позорного увольнения, он впервые в своей жизни самостоятельно подал в отставку.
Руководить киевлянами дальше, вероятно, будет Александр Шовковский, под руководством которого Динамо демонстрировало неплохие результаты весной. Очевидно, что хуже уже не будет. Хуже уже никуда", – написал Бурбас на своей странице в Telegram.
Напомним, после поражения Динамо от Шахтера (0:1) Луческу подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры.
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