"Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь. На мой взгляд, Шахтер в соперничестве с Интером и Реалом еще может побороться за одно из двух первых место в группе.

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Что касается Динамо, то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. Тем не менее, надо быть реалистами: Бавария и Барселона сильнее", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Шахтер попал в группу D, а соперникам "горняков" станут Реал, Интер и молдавский Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб. Динамо же в группе E встретится с Баварией, Барселоной и Бенфикой, к которой недавно перебрался форвард сборной Украины Роман Яремчук.

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