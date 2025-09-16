"Есть такое впечатление, что Динамо работает на истощение с потенциальными покупателями. Просто хотят довести их до паники, чтобы коленки начали дрожать, отдали или в аренду, или, ну, скажем так, не очень дорого.

Это объективная реальность. Таковы ресурсы Динамо. Их нельзя сравнить, мне кажется, не только с Шахтером, даже с Металлистом 1925 или условно с Полесьем.

Да, они продали Ваната, цена хорошая, но по качеству замены есть существенные вопросы, учитывая нюансы с Бленуце. Сейчас ставка делается на Герреро", – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, что этим летом Динамо подписало четырех новичков: Василия Буртника, Алиу Тиаре, Шолу Огундану и одиозного Владислава Бленуце.

Владислава Ваната киевляне продали в Жирону за почти 20 млн евро.

