"Я часто думал об этом в последние месяцы: считаю, что это будет мой последний сезон. Очевидно, что я буду играть с максимальной отдачей до конца. Что я буду делать дальше? Не знаю, я закончу учебу, но сначала отдохну и проведу немного времени с семьей.

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Играть в футбол – это лучшая вещь в мире, и я все еще наслаждаюсь этим, как на поле, так и на тренировках. Впрочем, на сегодняшний день я знаю, какая моя роль в Аяксе. Если бы у нас не было столько травм, то я бы не выходил так часто в стартовом составе", – заявил 37-летний Хунтелаар в комментарии MilanNews.it.

Добавим, что опытный нападающий начал карьеру 18 лет назад в ПСВ. Ветеран поиграл за ряд нидерландских клубов, Милан, Шальке и Реал. В текущем сезоне Хунтелаар провел 11 матчей, отличился 3 голами. Также в его активе 42 точных удара в 76 поединках за сборную Нидерландов. С "оранжевыми" форвард становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

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