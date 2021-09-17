Хунтелаар решил незаметно завершить карьеру
11:26 - Читати українською
Знаменитый нидерландский нападающий Клас-Ян Хунтелаар не планирует продолжать профессиональные выступления.
Хунтелаар тихо завершил карьеру, сообщает SportBuzzer со ссылкой на нидерландские СМИ. У форварда в конце прошлого сезона истек контракт с Шальке, после чего он решил не присоединяться ни к одному другому клубу.
38-летний бомбардир официально не объявлял о конце карьеры, но и не собирается делать этого. Клас-Ян хочет тихо уйти с футбольной сцены. Последний сезон вышел для Хунтелаара тяжелым, однако до этого он плодотворно выступал за Аякс и Шальке, а также поиграл за Реал и Милан.
Топ-8 "дідуганів" Європи, які демонструють дивовижну результативність
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter