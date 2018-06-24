Хуммельс: Удача улыбнулась сборной Германии

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал победу 2:1 над Швецией в матче 2 тура чемпионата мира 2018.

"В игре и после неё испытали много эмоций. Сегодня мы выглядели лучше, чем в предыдущем матче, но пока всё равно не настолько хороши. Мы проанализируем игру, посмотрим видео, поймём, что можем сделать лучше. В эмоциональном плане это был отличный и полезный матч.

Сегодня удача нам улыбнулась. Однако мы можем проиграть Южной Корее и не выйти в плей-офф. Поэтому мы должны показать и доказать всем, что можем быть лучше", – цитирует защитника Чемпионат.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.