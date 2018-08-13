Хуммельс: Победа в Суперкубке имеет большое значение после провала на ЧМ-2018

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Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова
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Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от КлоппаАнглия — 11:00 635
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Дебют Роналду за Ювентус: команде Аллегри пришлось бежать с поля и другие мгновения безумного приема КР7Италия — 10:59 459
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Тите начинает революцию в сборной Бразилии – 6-7 новых имен на сентябрь и немного об УкраинеМир — 12 авг 1013
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