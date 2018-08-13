Хуммельс: Победа в Суперкубке имеет большое значение после провала на ЧМ-2018

Защитник Баварии Матс Хуммельс прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок Германии 2018.

"Титул много значит после разочарований с клубной командой, начались в середине апреля, и неудачи нашей сборной на ЧМ-2018.

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Мы долго работали и хотели хорошо начать сезон. Было добиться победы в первом официальном матче, взять титул. Несмотря на это мы можем быть довольны", – цитирует футболиста официальный сайт Баварии.

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